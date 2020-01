KNVB en kabinet komen met maatregelen tegen racisme in voetbal

Betrokken partijen zeggen dat de plannen op 8 februari gepresenteerd zullen worden. De bedoeling is dat het maatregelenpakket eind deze week af is.

Bekijk ook: Vijf jaar stadionverbod voor racisme tegen Balotelli

Het gaat om een breder pakket aan maatregelen dan de slimme camera’s en de meldapp, aldus het verantwoordelijke ministerie. Hoe de andere maatregelen er zullen uitzien, is nog niet bekend. Voetbalbond de KNVB noemde eerder langere stadionverboden als optie.

De Tweede Kamer spoorde het kabinet al aan om in te grijpen. In samenwerking met onder meer de KNVB zijn stappen gezet na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in november vorig jaar. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira was het slachtoffer van racistische spreekkoren en sprak zich uit tegen de discriminerende uitspraken door supporters van FC Den Bosch.

Bekijk ook: KNVB met Rutte in gesprek over racisme