Premium Het beste van De Telegraaf

Verantwoordelijk voor raketaanvallen op burgerdoelen in Oekraïne Geheime groep Russische ingenieurs ontmaskerd: moorden op veilige afstand

Door GUY STEVENS Kopieer naar clipboard

Een foto van de groep Russische ingenieurs die vanaf veilige afstand tal van bommen afvuren en programmeren richting Oekraïne. Ⓒ bellingcat

Wie lanceert de Russische raketten die in Oekraïne burgerdoelwitten en elektriciteitscentrales raken? Een groep militaire ingenieurs, zo blijkt uit maandenlang onderzoek van een groep onderzoeksjournalisten, die in alle stilte opereert vanuit twee locaties in Rusland.