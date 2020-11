Jos B. wil documentaire over Nicky Verstappen tegenhouden

Genemans liep drie jaar lang mee met het rechercheteam in de zaak Nicky Verstappen. Hij begon nog voordat Jos B. in beeld kwam als verdachte. Pas later werd een dna-onderzoek gestart. De docu over het onderzoek staat gepland voor zondag en maandag.

De advocaten van B. stellen dat de documentaire pas kan worden uitgezonden als het hoger beroep in de zaak is behandeld. Ze hebben een kort geding aangespannen om de documentaire van buis te houden.

Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de familie Verstappen, dicht B. weinig kans toe. „Alles wat in de documentaire zit aangaande Jos B., is al bekend of uitgezonden”, aldus De Vries die het kort geding ’rijkelijk laat’ noemt.

Hoger beroep

Afgelopen vrijdag werd Jos B. veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998. Hij gaat in beroep. Omdat de rechtbank B. vrijsprak van doodslag, gaat ook het Openbaar Ministerie (OM) in beroep. Bovendien wil het OM dat er ook tbs met dwangverpleging wordt opgelegd.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden. Jarenlang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas een kleine 2,5 jaar geleden werd verdachte Jos B. aangehouden na een klopjacht in Spanje, onder meer dankzij een tip van een Telegraaf-lezer. Hij kwam naar voren in een dna-verwantschapsonderzoek.