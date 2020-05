Commissie: fonds voor beroepsziekten moet rechterlijke lijdensweg besparen

Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-vakbondsleider Ton Heerts aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken). Het fonds moet gevuld worden door de overheid en door werkgevers iets meer premies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te laten betalen. Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen als het aan de commissie ligt aanspraak maken op het fonds.

De commissie werd een klein jaar geleden ingesteld door Van Ark om een advies uit te brengen over een betere afhandeling van schade bij beroepsziekten. Dat gebeurde onder meer naar aanleiding van de problemen bij Defensie, waar werknemers ziek werden door blootstelling aan de gevaarlijke stof chroom-6.

Nalatigheid van baas

Volgens Heerts is een fonds nodig, omdat gedupeerden nu eerst bij de rechter hun eigen werk- of opdrachtgever aansprakelijk moeten stellen om een schadevergoeding te krijgen. Daarbij is het aan de werkenden om te bewijzen dat ze ziek zijn geworden door nalatigheid van hun baas.

„De praktijk is dat dat heel lang duurt en een lijdensweg is”, zegt Heerts. „Soms zijn mensen al eerder overleden dan de erkenning er is. Het duurt te lang voordat helder is dat die relatie met het werk er is. Als de zaak bij de rechter ligt, duurt het vaak jaren en jaren. Die mensen zijn bezig met dat gevecht, naast het gevecht voor hun gezondheid. Dat noemen we de dubbele lijdensweg.”

Het kabinet kan aansluiting zoeken bij de regeling die al bestaat voor asbestslachtoffers, stelt de commissie voor. Daar kunnen bedrijven bij de overheid een vergoeding van meer dan 20.000 euro aanvragen. Heerts wil niet zeggen of dat bedrag ook in het door hem voorgestelde fonds uitgekeerd moet worden. Maar hij geeft wel aan dat het om een ’substantieel’ bedrag moet gaan, niet om een paar duizend euro. Wat Heerts betreft komt er één fonds waar iedereen met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen zich kan melden, in plaats ’een aparte regeling per categorie’.

Boete omhoog

De commissie wil daarnaast dat de boete voor bedrijven die niet genoeg aan preventie doen op wordt geschroefd. „Als een bedrijf willens en wetens niet de goede maatregelen heeft getroffen, kan de boete omhoog”, zegt Heerts. Hij pleit ervoor die boete te koppelen aan de omzet van werkgevers, zodat grote bedrijven de straf ook voelen. Dat moet bedrijven stimuleren om werkenden beter te beschermen, zodat er minder gedupeerden komen.

Heerts overhandigt zijn rapport donderdagmiddag aan Van Ark, werkgeversvoorman Hans de Boer en vakbondsleider Han Busker. „Ik ga ervan uit dat niemand van deze partijen zegt: dit is fantastisch”, zegt Heerts. „Maar wat wij hebben opgehaald is het maximale dat kan rekenen op draagvlak. Daar moet je dan nu mee aan de slag. Ik hoop dat de staatssecretaris zo veel mogelijk overneemt van het advies.”

Van Ark laat in een eerste reactie weten blij te zijn met het werk van de commissie: „Het is niet uit te leggen dat mensen die het al zo zwaar hebben, zo veel moeite moeten doen om compensatie te krijgen. De onderzoekers onderstrepen het belang van een snelle tegemoetkoming zonder ingewikkelde rechterlijke procedures, evenals het belang van preventie. Terecht, want voorkomen is beter dan procederen en schade verhalen.” Het kabinet komt voor de zomer met een uitgebreide reactie op het rapport.