U vindt uw eigen inbreng op dit moment een stuk interessanter dan die van een ander. Kan gebeuren, niets aan de hand, als u uw gang kunt gaan. Dus werk goedwillende medestanders beleefd weg en zorg ervoor dat u de boel kunt regelen zoals u dat zelf wilt. Zo heeft iedereen aan het eind van de week een goed gevoel. Daarbij komt nog iets. Als u iemand om een gunst vraagt, is de kans groot dat u onverwacht nul op het rekest krijgt. U begrijpt er waarschijnlijk niet zoveel van, aangezien u zelf nooit te beroerd bent om iemand te helpen. Maar op dit moment is iedereen voornamelijk met zichzelf in de weer. Trekt u zich er maar niet teveel van aan. Zoals gezegd: u kunt het beter zelf doen.

Algemeen: Angst over de toekomst van uw centjes bij de bank? Zin in een verwenpartij? Stap een juwelier binnen, want laat het nou zo zijn dat mooie stenen en echt goud de nieuwe harde valuta zijn van vandaag. Niets tegenin te brengen.