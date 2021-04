Verdachte Van Gogh-roof is beruchte Franse kunstdief Nils M. (58)

Premium Binnenland

Nibbixwoud opgelucht om dna-match na geweldsgolf: ’De angst zat er goed in’

Opluchting in Nibbixwoud nu er een verdachte is van de gewelddadige overval op een 87-jarige dorpsgenoot. Jama A., die ook terechtstaat in een moordzaak, was al langer berucht in het dorp. „Hij viel hier op. En niet in positieve zin.”