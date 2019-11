Beruchte bokser sterft op training na buikslag

Ritchie stortte tijdens de trainingssessie in elkaar, melden Australische media. Nadat hij fors in zijn maag was geraakt, liep hij naar de hoek van de ring en viel neer.

De bokser uit de categorie middengewicht verloor in zijn carrière slechts twee van zijn duels. Hij staat bekend als ’The Fighting Cowboy’ en kampte in zijn kindertijd tweemaal met de ziekte kanker, maar genas. Ritchie laat een vrouw en drie kinderen achter.

Ongeloof

De bokswereld reageert verbijsterd op het nieuws. „Het is een grote schok om te zeggen, maar cowboy Dwight Ritchie is er niet meer. Hij is heengegaan terwijl hij deed waar hij zijn leven lang zo van hield”, schrijft zijn manager Jake Ellis op Facebook. „Als zijn promoter en vriend is dit niet te bevatten. Het is tragisch wat er is gebeurd. Dwight zal altijd herinnerd worden als een van de grootste bokstalenten van Australië, die precies vocht zoals hij leefde.”

Ellis is een inzamelingsactie gestart voor de drie kinderen van de omgekomen bokser. In de eerste uren na de lancering stroomden er al duizenden dollars binnen voor de familie.

Afgelopen maand overleed ook al de Amerikaanse bokser Patrick Day na forse klappen op zijn hoofd.