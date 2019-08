Trump spreekt gewonden schietpartij Dayton moed in

De president werd ontvangen door onder anderen de gouverneur van Ohio en de burgemeester van Dayton, een stad die met de voorsteden circa 800.000 inwoners telt en 600 kilometer van Washington verwijderd ligt.

Trump sprak niet met de pers. De groep geaccrediteerde journalisten die normaal overal bij mogen zijn, werden op afstand gehouden toen de president in het Miami Valley Ziekenhuis met slachtoffers, medisch personeel en hulpverleners in gesprek ging.

„God was bij jullie”, zei Trump tegen de slachtoffers. De president ging ’rustig van kamer naar kamer’ en beleefde ’krachtige momenten, zo schreef een persvoorlichter over de ontmoeting waarvan dus verder weinig bekend is.

De schietpartijen in Dayton en El Paso leiden tot protesten. Veel Amerikanen roepen om een wapenverbod en Democratische tegenstanders leggen de schuld van de bloedbaden bij Trump zelf.

Op borden stonden teksten als ’Do iets!’ en ’Wees geen baby, sta op tegen de NRA’, verwijzend naar de wapenlobby. Na het bezoek aan Dayton stapte Trump weer in zijn vliegtuig om naar El Paso te gaan.

