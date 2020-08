Deze exotische worm vernietigt onze oesters

De invasieve ’Polydora websteri’ is een regelrechte bedreiging voor onze oesters in de Waddenzee Ⓒ Dagmar Lackschewitz/NHD

Den Helder - De oesters in de Waddenzee worden bedreigd door een exotische boorworm. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de Polydora websteri is opgedoken in Europese wateren: in de NIOZ-haven op Texel en bij het Duitse Waddeneiland Sylt.