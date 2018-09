Mishandeld koppel in bus werkt bij politie

Waarom de skinheads ruzie met hen begonnen te zoeken, is volgens de politie Gelderland-Midden volledig onduidelijk. "Er was geen enkele aanleiding", aldus een woordvoerder.

Toeval Hij spreekt tegen dat de agenten in burger wellicht door hun belagers als politiemedewerkers zijn herkend. "Het is puur toeval dat een agentenkoppel het slachtoffer is geworden. Het had net zo goed de bakker of de slager kunnen overkomen. Deze agenten hebben een relatie, maar ze werken niet samen. Zij werkt bij ons en hij bij het KLPD. Het is absoluut niet zo dat zij in burgerkleding herkend zijn als politie." De twee 29-jarige agenten moesten na de afranseling, waarbij ze werden geschopt en geslagen en de vrouw zelfs uit de bus viel, naar het Rijnstate ziekenhuis om zich te laten behandelen. De man heeft een zware hersenschudding en is voorlopig thuis. Het lichamelijke letsel van zijn partner valt mee. Maar de vrouw is volgens de woordvoerder behoorlijk aangeslagen door het voorval, waarbij geen van de twintig passagiers ingreep.