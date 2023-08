Poetin beveelt paramilitairen om eed van trouw af te leggen

Wagner wordt niet bij naam genoemd, maar geldt als de bekendste paramilitaire groep van Rusland. De maatregel geldt voor alle zogenoemde vrijwilligersformaties, een term die in Rusland meestal gebruikt wordt voor huurlingenlegers. Het decreet zou bedoeld zijn voor „het vormen van de spirituele en morele basis voor de verdediging van de Russische Federatie.”

De paramilitairen zouden „trouw en loyaliteit” aan Rusland moeten zweren en „de bevelen van commandanten en leidinggevenden strikt moeten opvolgen.” Prigozjin verzette zich lange tijd fel tegen de legerleiding en de minister van Defensie en kwam zelfs kort in opstand met zijn huurlingen. Ook een aantal andere hooggeplaatste Wagnerfiguren lijkt aan boord te zijn geweest van het verongelukte vliegtuig, waardoor een machtsvacuüm bij het huurlingenleger kan zijn ontstaan. De Wagnerstrijders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de oorlog in Oekraïne.

Het is nog niet bevestigd dat het lichaam van Prigozjin is gevonden na het vliegtuigongeluk, maar Poetin heeft al wel de familie van Prigozjin gecondoleerd met het overlijden. Ook een Telegramkanaal dat gelinkt is aan Wagner gaat ervan uit dat hij dood is. Omdat Poetin van „verraad” sprak tijdens de Wagnermuiterij en zei dat de verantwoordelijken hun straf niet zouden ontlopen, werd direct druk gespeculeerd dat de Russische president achter de vliegtuigcrash zou zitten. Het Kremlin noemt dat gerucht een „absolute leugen” en zegt er niets mee te maken te hebben.