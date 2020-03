Europa hangt nu als los zand aan elkaar

Spanningen op Lesbos, eerder deze maand. Manders: ,,We laten Griekenland stikken als het gaat om de opvang van honderdduizenden vluchtelingen.” Ⓒ AFP

In moeilijke tijden, zoals nu door de coronacrisis, is Europa allesbehalve een daadkrachtige eenheid. Ieder land vaart zijn eigen, egoïstische koers, wat de EU broos maakt, intern en mondiaal. Dat vindt Toine Manders. „Waarom zetten we onze zelfingenomenheid niet aan de kant?”