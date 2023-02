Bezoeker aangehouden na geven harddrugs aan gedetineerde

Dat gebeurde op dinsdagmiddag, meldt de politie woensdag.

Drugs in beslag genomenDe politie kreeg rond 15.15 uur een melding dat de bezoeker, een man uit de gemeente Cranendonk (Noord-Brabant), de drugs had overhandigd. Hij is aangehouden voor het binnenbrengen van verboden voorwerpen en voor het bezit van harddrugs.

De drugs zijn in beslag genomen, de verdachte is verhoord en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.