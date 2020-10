Woede over bedreigers teststraat: ’Ze zouden me nog wel pakken’

BREDA - Bij de coronateststraat in Breda is de rust inmiddels weergekeerd, maar zaterdagochtend was er toch sprake van enige consternatie. Mensen die het bestaan van het coronavirus ontkennen, zorgden voor overlast door bezoekers en personeel van de teststraat verwensingen naar het hoofd te slingeren, vernielingen te plegen en bekladdingen aan te brengen met teksten als ’Covid = hoax’.