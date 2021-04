Rel rond missverkiezing: kroon razendsnel van hoofd Sri Lankaanse schone gerukt

Miss World Caroline Jurie (tweede van links) kan de uitslag niet verteren en rukt de kroon van het hoofd van een verbijsterde Pushpika de Silva. Ⓒ AFP

COLOMBO - Een missverkiezing voor getrouwde vrouwen in Sri Lanka is uitgelopen op een gênante vertoning. Winnares Pushpika de Silva moest enkele minuten nadat zij de felbegeerde titel ’mooiste gehuwde vrouw’ in de wacht had gesleept haar kroon op bizarre wijze inleveren. De beeldschone Sri Lankaanse zou gescheiden zijn, waarop de ook aanwezige Miss World Caroline Jurie de kroon bruut van haar hoofd rukte.