’Stikstofafspraken met boeren zijn ramp voor natuur’

Dat schrijven Mobilisation for the Environment (MOB) en de vereniging Leefmilieu in een brief op poten aan landbouwminister Carola Schouten. Beide natuurorganisaties kaartten eerder het stikstofbeleid aan bij de Raad van State en wonnen die zaak in mei van dit jaar.

De organisaties eisen dat de afspraken met de landbouwsector direct worden herroepen. „De commissie Remkes, die moet adviseren over de stikstofcrisis, is nu voor voldongen feiten gesteld. Het kabinet is op ramkoers gaan liggen en heeft van het overleg met de natuurorganisaties een schijnvertoning gemaakt.”

Volgens de organisaties is er tijdens hun eigen overleg met het kabinet „met geen woord gesproken” over de nu gemaakte afspraken met de landbouw, die „een oplossing voor de stikstofproblemen vrijwel onmogelijk maken.”

WNF wil óók met Schouten aan tafel

Ook negen andere natuurorganisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten, schrijven donderdag aan Schouten dat ze „verbaasd en teleurgesteld” zijn dat er zomaar afspraken met de landbouwsector zijn gemaakt. „Wij verwachten een gelijkwaardige gesprekpartner te zijn.”

Alle organisaties vinden dat het kabinet op de verkeerde weg is door de landbouwsector tegemoet te komen zonder daarbij natuurherstel te betrekken. „Alle partijen moeten zich hard maken voor de omslag naar natuurinclusieve landbouw en natuurherstel. Niemand is gebaat bij afzonderlijke deals die geen oplossing zijn voor de crisis.”