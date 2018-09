Multimiljonair aast op Roda JC

Dat de STL vooralsnog volledig voorbijgaat aan de inmenging van Thorne blijkt uit het ultimatum dat aan de gemeente Sittard-Geleen is gesteld. De lokale overheid heeft tot vanavond de tijd gekregen om, net als eerder de gemeente Kerkrade en de provincie Limburg deden, akkoord te gaan met een bijdrage in de schuldsanering van Fortuna Sittard. Als de lokale politiek niet over de brug komt, gaat er een streep door de fusie.

De plotselinge opkomst van Thorne heeft in Kerkrade voor verwarring gezorgd. Roda JC-directeur Huub Narinx voerde meerdere gesprekken met Dennis Murray, een in Eindhoven woonachtige intermediair, die de belangen van Thorne behartigt. Eerder deed de gefortuneerde Australiër pogingen om Excelsior Moeskroen, Zulte Waregem en KV Kortrijk over te nemen. In Moeskroen schilderen ze hem inmiddels af als een fantast, Zulte Waregem en KV Kortrijk hebben niet eens naar zijn plannen geluisterd. Een eerdere inmenging bij de diep gezonken Engelse club Queens Park Rangers liep ook al uit op niets.

Narinx wil echter verder met Thorne, maar enkele andere beleidsbepalers van de club noemen het verhaal een vertragingstactiek van de tegenstanders van een fusie. ,,Wij beschouwen Thorne als betrouwbaar", zegt voorzitter Jos Muller van de Stichting Roda JC, die ook bij de gesprekken aanwezig was.

Thorne wil tussen de twintig en vijfentwintig miljoen euro in Roda JC investeren. Daarnaast zou de Koreaanse multinational Hyundai vanaf volgend seizoen op het shirt van Roda JC willen staan. In ruil daarvoor wil Thorne het Parkstad Limburg Stadion commercieel exploiteren. Muller: ,,Het verhaal is eigenlijk te mooi om waar te zijn, maar het is zeker geen 1 april-grap."