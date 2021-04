AIVD in jaarverslag: rechts-extremisme in opmars

Rechts-extremisten zijn in opmars, sterk aangeblazen door protesten tegen de coronamaatregelen. Nederlandse extremisten hebben internationaal intensief contact, vooral met Duitse zielsverwanten. Internationaal delen rechtsextremisten zeer gewelddadige propaganda. Tegelijk zoeken ze het grote publiek ’door ideeën te presenteren als respectabel en door aan te sluiten bij publieke protesten’, aldus de inlichtingendienst.

„De aanpak van het coronavirus bracht in 2020 mensen op de been, van wie sommigen extreem wantrouwend zijn en boos op de overheid. Enkele groepen riepen impliciet op tot vrijheidsberoving van politici.”

Ondanks de zorg over extreem-rechts blijft de focus van de AIVD liggen op de dreiging van de gewelddadige islam. Het feit dat de omvang van de groep jihadisten in Nederland niet afneemt, betekent dat uit die hoek nog steeds geweld is te verwachten. Een serie ’zeer grimmige’ terroristische aanslagen in Europese steden, zoals Parijs ,Wenen en Nice, maakt duidelijk dat ook in Nederland een jihadistische aanslag mogelijk blijft. „We zijn heel beducht om daar een geruststellende boodschap over af te geven”, zegt Akerboom.