’Geen irreële eisen aan KLM’

Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in debat met de Tweede Kamer. „Ik kan niet in detail praten over duurzaamheid zolang de gesprekken lopen. Maar we zijn minstens zo ambitieus als de Franse collega’s.” De bewindsvrouw benadrukt dat het niet de bedoeling is om de luchtvaartmaatschappij het werk te bemoeilijken, terwijl KLM door de coronacrisis al flink in de penarie zit. „We hebben er niks aan om irreële eisen te stellen als dat vervolgens geen onderneming meer overlaat.” KLM moet vooral een concurrerend bedrijf blijven, vindt ze. „Zeker met het oog op het internationale speelveld.”

Het is niet de verwachting dat aan de luchtvaartmaatschappij groene eisen worden opgelegd die niet voor concurrenten gelden, al kan het kabinet daar nu dus nog niet openlijk wat over zeggen. Grote vraag is wat dat betekent voor korte vluchten van KLM. Die vluchten van de Franse tak van de luchtvaartmaatschappij (Air France) moeten in eigen land plaats maken voor de trein. Binnenlandse vluchten moeten worden geschrapt.

Het reddingsplan voor Air France-KLM zorgt voor onenigheid tussen coalitiepartijen in de Tweede Kamer, die woensdag debatteerde over een noodpakket van tussen de 2 en 4 miljard euro. VVD en CDA waarschuwen dat politieke partijen de handreiking niet moeten aangrijpen om nieuwe groene eisen op te leggen. Coalitiegenoten D66 en CU willen juist extra de nadruk leggen op verduurzaming en beperken van overlast en staan lijnrecht tegenover hun partners. Zij krijgen steun van de linkse oppositie.

Bekijk ook: Oplossing schoner vliegen dichterbij door corona

Over sommige voorwaarden zijn partijen het wel eens. Bonussen en winstdeling zijn voorlopig uit den boze. Ook over het feit dat er snel geld beschikbaar moet zijn voor KLM bestaat overeenstemming. Het reddingsplan wordt nog uitgewerkt. Minister Hoekstra (Financiën) waarschuwt dat de luchtvaartmaatschappij straks fors zal moeten bezuinigen. „De herstructurering die de onderneming nog voor de boeg heeft, zal niet mals zijn.” Volgens Hoekstra is er nog geduld nodig voor het reddingsplan gereed is. „Voordat alles duidelijk is ben je maanden verder.” Hij zegt dat liquiditeitstekort in ieder geval tot medio juni niet aan de orde is.