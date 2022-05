A20 na uren weer open, files bij Rotterdam inmiddels opgelost

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder nog wel voor files in en rondom Rotterdam doordat de snelweg uren dicht was. Verder was het druk bij Rotterdam omdat de verbindingsweg van de A16 naar de A15 richting Europoort gesloten was vanwege een ongeval. Op de A15 richting Europoort stond rond 18.00 uur ongeveer 15 kilometer file. Deze files losten in de loop van de avond op.