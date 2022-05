A20 na uren weer open, nog wel files bij Rotterdam

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Media-TV

ROTTERDAM - De A20 bij Rotterdam-Noord is weer open, nadat deze uren dicht was vanwege een gekantelde vrachtwagen met aanhanger. De rijbaan in de richting Hoek van Holland was sinds 12.45 uur gesloten. De politie onderzoekt nog hoe de vrachtwagen kon kantelen.