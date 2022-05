Vrachtwagen met afval gekanteld bij Rotterdam: A20 tot 17.00 uur afgesloten

Premium Binnenland

Vanuit bus met verduisterde ramen beboet politie telefonerende automobilisten: ’Hebbes!’

Vanuit een rijdende touringcar met verduisterde ramen bespieden vier paar politieogen automobilisten op de Noord-Hollandse snelwegen. Bestuurders die bellen of appen met hun mobieltje of het toestel ook maar even in de hand houden, zijn onverbiddelijk de klos: 350 euro boete.