Geen extra content voor Final Fantasy XIII

Tegenover het Japanse tijdschrift Dengeki PlayStation liet ontwikkelaar Square Enix weten geen plannen te hebben om extra content beschikbaar te maken na de lancering. Daarnaast liet het bedrijf weten dat het verhaal het scenario compleet rond zijn en de graphics voor 80 procent af zijn.

Final Fantasy XIII komt eind dit jaar uit in Japan voor de PlayStation 3 en komt in 2010 uit in Europa en de VS voor de PS3 en Xbox 360.