Sterkste toename covidpatiënten op ic’s in drie weken

Ⓒ Marcel van den Bergh

ZEIST - Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen liggen woensdag 212 coronapatiënten, 14 meer dan dinsdag. Dat is de grootste toename in drie weken, geven cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) aan.