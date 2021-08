Sterkste toename covidpatiënten op ic’s in drie weken, 2824 positieve coronatesten

In totaal liggen er nu 681 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er wel 5 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten af met 19 tot 469.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal 14 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 59 mensen opgenomen.

Zorgen

Het RIVM verwacht dat in de komende tijd zo’n 16.000 tot 22.000 coronapatiënten nog in het ziekenhuis zullen belanden, van wie 2200 tot 3400 op de intensive care. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, sprak eerder op woensdag zijn zorgen uit over het huidige aantal coronagevallen dat nauwelijks nog afneemt.

Bekijk ook: RIVM maakt zich zorgen over aantal coronagevallen

2824 positieve coronatesten

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2824 positieve coronatesten gemeld en dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Op vrijdag 6 augustus lag het aantal nieuwe gevallen voor het laatst hoger. Toen waren het er 2910.

Het aantal positieve testen in het afgelopen etmaal ligt een derde hoger dan vorige week woensdag, toen 2121 mensen een positief testresultaat kregen. Met dit laatste getal is het zevendaags gemiddelde gestegen naar 2461 positieve testresultaten.

Afgelopen 24 uur registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zeven nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat betekent niet dat al deze mensen afgelopen dag zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval wordt doorgegeven.

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag: 233. In Den Haag werden 150 nieuwe coronagevallen gemeld, in Rotterdam 136, in Almere 77 en in Utrecht 54.

De afgelopen zeven dagen testten opgeteld 17.226 mensen positief op het virus. Dat zijn er vrijwel net zoveel als in de zeven dagen daarvoor (17.281). In de periode daarvoor daalde het aantal besmettingen nog gestaag.

In 37 gemeenten werd geen enkel positief testresultaat genoteerd. Zo bleven de meeste Waddeneilanden vrij van nieuwe besmettingen, op Terschelling na, waar één persoon positief testte.