Automobilist zonder coronatest uit risicogebied riskeert 435 euro boete

Den Haag - Automobilisten moeten verplicht een negatieve coronatest hebben als ze uit een ’hoogrisicogebied’ komen. Dat wil het demissionaire kabinet voor elkaar krijgen met een wetsvoorstel dat dinsdag is gepubliceerd. Reizigers zullen bij binnenkomst vanuit een ’onveilig’ land ook nog moeten beschikken over een quarantaineverklaring. Er komen controles in de grensstreken waarbij overtreders beboet kunnen worden, blijkt uit het voorstel.