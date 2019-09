Vrouw mishandelde agent Rotterdam doet emotionele oproep

Deelnemers aan een trouwstoet sloegen vrijdag de agent knock-out in Rotterdam. Ⓒ YOUTUBE

ROTTERDAM - „We zijn nu drie dagen verder. Het feestje is voorbij. Maar niet in ons huis. In ons huis moeten de kinderen stil zijn. Papa ligt op bed.” De vrouw van de agent die afgelopen vrijdag knock-out werd geslagen door deelnemers van een trouwstoet in Rotterdam doet nu een emotionele oproep aan omstanders. Ze deelt haar persoonlijke verhaal in de hoop dat mensen die opnamen hebben gemaakt of iets hebben gezien naar de politie stappen zodat uiteindelijk de dader gepakt kan worden. „Dan kunnen wij dit een plaats geven.”