Hulp komt net op tijd voor zeehondpup Lisa

De pup was al enige dagen in observatie in het Dollardgebied, waar het centrum jaarlijks onderzoek doet onder wilde zeehonden.

„Precies voor de kijkwand lag de pup van de gewone zeehond. De onderzoekers van het centrum zagen het dier geboren worden”, zegt Jacobien van Klinken van het centrum tegen Dagblad van het Noorden. „De moeder kwam niet meer bij de pup terug door onbekende reden.”

Na twee dagen gewichtsafname werd geconstateerd dat de pup zou het zelfstandig niet redden en daarom is besloten het diertje op te vangen in Pieterburen, waar ze te zien is voor bezoekers.

Met pup Lisa lijkt het naar omstandigheden goed te gaan. „De dierenartsen hebben tijdens de intake niets opvallends geconstateerd, maar blijven het jonge dier goed in de gaten houden.”

’Houd afstand van zeehonden’

Het geboorteseizoen van de gewone zeehond is in volle gang. Vele pups zullen de komende tijd geboren worden en zo’n 3-4 weken melk krijgen van de moeders. Alle opvangcentra en vrijwilligersorganisaties roepen daarom nogmaals op om juist nu zo veel mogelijk afstand te houden van zeehonden.

Bovendien is het strikt verboden voor het publiek, ondanks goede bedoelingen, om zelf in te grijpen bij vermoedens dat een zeehond in nood is. Dat mogen alleen speciaal opgeleide zeehondenwachters.