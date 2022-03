Nederland vindt NAVO-lidmaatschap Finland prima

De Finnen zijn blij met die houding van Hoekstra. „We voelen ons allemaal in Europa bedreigd vanwege de acties van Rusland in Oekraïne”, aldus Haavisto.

Hij wees er wel op dat het nog te vroeg is om te beslissen over een NAVO-aanvraag. „Dat moet ook via het parlement lopen. Maar we waarderen de open policy-praktijk van de NAVO”, zei de Finse minister, doelend op het NAVO-beleid om nieuwe leden te verwelkomen als ze zich bij de alliantie willen aansluiten.

Vluchtelingen

Beide bewindslieden spraken hun zorg uit over de berichten over burgerslachtoffers in de oorlog in Oekraïne. Nederland en Finland willen blijven inzetten op het verder helpen van Oekraïne en het opvangen van vluchtelingen.

„We verwachten dat het aantal vluchtelingen nog veel verder omhoog gaat”, aldus Hoekstra. „We vinden dat vluchtelingen in de eigen regio moet worden opgevangen. Europa is onze eigen regio. En dus moet Nederland daar ook zijn volwaardige bijdrage aan leveren.”

Baltische staten

Hoekstra is maandag en dinsdag op reis naar Finland, Estland, Letland en Litouwen. Directe aanleiding is de oorlog in Oekraïne.

Finland sorteert sinds vorige week voor op het toetreden tot het NAVO-lidmaatschap. Estland, Letland en Litouwen zijn al NAVO-lid, maar niet iedereen is er gerust op dat de Russische president Poetin zijn oog niet ook op deze Baltische staten heeft laten vallen. Nederland wil met het bezoek de solidariteit binnen het bondgenootschap onderstrepen en tegelijkertijd horen van de drie landen horen hoe zij tegen de recente ontwikkelingen in Oekraïne aankijken.