Verkeersherrie niet te stuiten

De toename van verkeerslawaai groeit het kabinet boven de pet. Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer in het rapport Milieueffecten Wegverkeer. "Als je zegt dat je 1,1 miljoen woningen wilt saneren, maar over een kwart daarvan doe je 37 jaar, dan moet je je afvragen waarmee je bezig bent", zegt collegelid Gijs de Vries van de Rekenkamer.

Nederland heeft ook wel moeite om de luchtvervuiling en CO2-uitstoot door het wegverkeer in te perken, maar beide vertonen ten minste fikse verbeteringen. Sinds 1990 groeide het autoverkeer flink, maar daalde de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden. Bovendien blijken zeezout, bodemstof en buitenlandse bronnen maar liefst twintig keer (!) zoveel bij te dragen aan fijnstofuitstoot als het autoverkeer.

Geluidshinder is een groter hoofdpijndossier. In 1986 telde het kabinet 530.000 woningen die meer dan 60db (decibel) aan geluid van auto's, brommers en vrachtwagens tegen de gevel kregen. Iets minder dan de helft daarvan zat zelfs boven de 65db. Van die laatste zijn 177.100 beschermd met geluidswallen of isolatie. Een kleine 130.000 woningen wachten daar nog op.

"Maar inmiddels zijn er alweer 570.000 woningen bijgekomen die ook boven 60db zitten", zegt projectleider Jan Willem van de Wardt. "En er staan nog 205.000 huizen uit 1986 waarvoor een saneringsplan noch budget is." De cijfers betreffen schattingen op basis van eerder onderzoek.

Het is de toename in wegverkeer die steeds meer huizen met herrie omringt. "Een rij woningen is bijvoorbeeld ergens gebouwd omdat het verkeersgeluid beperkt was. Maar inmiddels is het verkeer fors toegenomen en kampen ook die woningen met geluidshinder", aldus Van de Wardt.

Minister Cramer (Milieu) laat in een reactie weten dat er 650 miljoen euro is gereserveerd voor saneringen van herriehuizen. Het ministerie erkent dat extra geld nodig is. Vooral gemeenten en provincies, waar de meeste problemen zich voordoen, doen nog te weinig aan het probleem.