LIVE | Moeder Shella werd doodgestoken voor de ogen van haar kinderen

Dat bleek woensdagochtend bij de start van het strafproces. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Van der K. van moord op de vrouw met wie hij tien jaar samen was, maar die kort ervoor een punt achter de relatie zette.

Shella werd op 18 januari in haar woning doodgestoken. Toen het zoontje zijn ouders ruzie hoorde maken, liep hij van zijn slaapkamer naar beneden, zo werd duidelijk uit zijn verklaring.

’Bleef steken tot ze niet meer bewoog’

„Mijn moeder schreeuwde en zei: ’Ik ben er klaar mee’”, citeerde een rechter de tiener. In de keuken zag de jongen zijn moeder op de grond liggen, met zijn stiefvader bovenop haar. Volgens het zoontje lukte het hem niet Van der K. van zijn moeder te trekken. Toen die weer om hulp riep, zou de ex haar bij haar mond hebben gesneden met de woorden ’hou je mond’.

„Hij ging rustig door met steken. Zei niets. Het leek alsof hij aan het schrijven was.” Zijn 3-jarige zusje keek vanuit de deuropening mee. „Hij bleef steken tot ze niet meer bewoog, ik hoorde nog een zucht uit mama’s mond komen.”

’Ik had het niet precies gepland of zo’

Van der K. zei dat het verhaal niet klopte. Hij zei dat hij had gestoken, maar handelde ’in een waas’. „Van een woordenwisseling kwam duwen en trekken en vanaf dat moment ging het vrij snel. Ik was onder invloed en weet niet precies hoe of wat.” Tijdens een worsteling met Shella zou hij naar het uitklapbare mes hebben gegrepen dat op het aanrecht lag. „Ik had het niet precies gepland of zo. Het was niet mijn bedoeling om haar te steken.”

Het OM denkt dat Van der K. een moord plande. Zo bedreigde de verdachte zijn toenmalige vriendin, die elkaar in hun stormachtige relatie over en weer geregeld verdachten van ontrouw, in december in een appje. „Dan gaat een kind maar zonder moeder leven, na twaalf jaar sta ik weer buiten. Op een dag steek of knal ik je dood.”

„Het OM zou kunnen zeggen dat u heeft gedaan wat u aankondigde”, vroegen de rechters. Van der K.: „Ik zie het niet zo. In de afgelopen tien jaar zijn vaker dat soort berichten naar elkaar gestuurd. Ik zeg niet dat het niet heftig is, maar het was uit boosheid.”

Het OM maakt in de loop van woensdagmiddag de strafeis bekend. Deskundigen adviseren de verdachte tbs met dwangverpleging op te leggen.