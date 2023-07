39-jarige man bleek niets te maken te hebben met steekpartij Leiden, is inmiddels weer vrij

Maandagmiddag wist de politie wel de vermeende juiste man (38) te arresteren die verdacht wordt van het bloedbad aan de Oude Rijn waarbij een 66-jarige medewerker van De Bakkerij om het leven kwam. Deze Leidenaar wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Het Openbaar Ministerie heeft al aangegeven zijn voorlopige hechtenis met veertien dagen te willen verlengen. De man zit op dit moment in beperkingen, wat betekent dat hij alleen nog contact mag hebben met zijn advocaat.

Chaotisch

De zoektocht naar de vermeende dader verliep vrijdag al zeer chaotisch. Eerder wist een speciaal team van de politie al een man te arresteren op de Hoflaan in Leiden, maar ook deze bleek niets met de zaak te doen hebben. Ook gingen agenten posten bij een moskee in Leiden en werd er nabij de slijterij Gall & Gall aan de Hooigracht een man aangehouden. Ook dit was niet de verdachte die ze zochten. „Toen ze dat door hadden, zeiden ze sorry en gaven ze de man een hand”, vertelde een passant vrijdag die deze aanhouding van dichtbij zag.

Een paar uur later werd op de Lammermarkt een verward ogende voetganger door enkele potige mannen van het arrestatieteam in een geblindeerde zwarte auto afgevoerd. Een getuige dacht de steker daar te hebben zien lopen. De man werd met een plastic pakket in zijn hand aangehouden. De man is maandagmiddag weer op vrije voeten gesteld.

De politie was volgens bronnen op het verkeerde spoor gezet door een getuigenis die achteraf niet accuraat bleek. Ook bleken camerabeelden nagenoeg onbruikbaar. In het weekend werd De Telegraaf al getipt dat de verkeerde persoon was aangehouden, maar een woordvoerster van de politie wilde daar niets over kwijt. De zegsvrouw sloot echter niet uit dat er meer aanhoudingen zouden volgen.

Cliënt

Ondertussen ging het onderzoek van de politie door. Dat zette ze uiteindelijk op het spoor van de man, die maandagmiddag werd gearresteerd.

Opvallend is dat De Bakkerij ervan overtuigd was dat de aangehouden persoon een cliënt van een van de zorginstanties in het gebouw was. Op de website van de organisatie lieten ze dat vrijdagavond weten. Of de maandag aangehouden persoon ook een cliënt is, is vooralsnog niet bekend.

Met de arrestatie van de man vrijdagmiddag kwam een einde aan een onrustige klopjacht die vanaf het steekincident rond half 10 in De Bakkerij was begonnen. Een licht getinte man had daar in de ochtend voor een bloedbad gezorgd. Hij stak om zich heen, waarbij een 66-jarige man om het leven kwam, een twee mensen ernstig gewond raakten, van wie een ernstig. Het zou gaan om twee medewerkers die zwaar gewond raakten en een vrijwilliger die met het mes fataal werd geraakt.

De schok was groot in de regio, juist omdat er op die plek mensen worden geholpen die in psychische nood zitten. De organisatie zegt al dit werk zeshonderd jaar te doen.