Chinese naakthond Mr. Happy Face verkozen tot lelijkste hond: ’Geen twijfel mogelijk’

Al tientallen jaren wordt in Petaluma jaarlijks de lelijkste hond ter wereld gekozen. Dit keer ging de eer naar een hond die tijdens de coronapandemie werd geadopteerd door een 41-jarige muzikante uit Arizona, Jeneda Benally.

De trotse eigenares vertelde dat ze in het hondenasiel had gehoord over een nogal oude viervoeter met gezondheidsproblemen. „Het personeel heeft me proberen voorbereiden op wat ik zou zien”, zei Benally. „Ik kreeg een dier te zien dat inderdaad oud was maar het verdiende om geliefd te zijn.” Bij zijn vorige eigenaar werd de hond mishandeld en verwaarloosd. Hij heeft een luier nodig, kan amper recht staan en houdt zijn hoofd scheef.

Het lelijkste hondje ter wereld, Mr. Happy Face. Ⓒ ANP / AFP

Dierenartsen hadden Benally gewaarschuwd dat Mr. Happy Face het vanwege zijn gezondheidsproblemen nog maar enkele weken te leven had. „Maar liefde, vriendelijkheid en de kusjes van mama hebben hem geholpen die problemen te overwinnen.” Intussen woont de hond al tien maanden bij Benally.

„Zijn hobby’s zijn slapen, snurken, kreunen in zijn slaap en rare geluiden maken als hij gelukkig is”, legde Benally verder nog uit. Volgens jurylid Debra Mathy was er binnen de jury geen seconde twijfel over wie de winnaar moest worden.