Swiss Life in zee met Duitse verzekeraar Talanx

Talanx, de op twee na grootste verzekeraar van Duitsland, had al 2,9 procent van Swiss Life in handen. Het bedrijf is voor meer dan de helft eigenaar van de grote Duitse herverzekeraar Hannover Re. Ook neemt Talanx een belang van 8,4 procent in de Duitse pensioenspecialist MLP over van Swiss Life, dat dan nog 15,9 procent bezit van MLP. Swiss Life wil zijn belang in MLP afbouwen tot onder de 10 procent omdat het overhoop ligt met het management van MLP.

Swiss Life maakte dinsdag verder bekend dat in 2008 de nettowinst met 75 procent is gedaald tot 345 miljoen frank (226 miljoen euro), onder meer door afschrijvingen. Het winstcijfer komt vrijwel overeen met de voorlopige resultaten, die in februari al naar buiten werden gebracht.