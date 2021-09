Al-Qaeda plaatst video: kopstuk terreurbeweging toch nog in leven?

Al-Zawahiri bespreekt in de opname van een uur onder meer de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan en overeenkomsten die Arabische leiders in 2020 met Israël sloten. Hij heeft het echter niet over de meest recente ontwikkelingen, zoals het veroveren van Afghanistan door de Taliban.

Op de twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september heeft Al-Qaeda een nieuwe video gepubliceerd: is hun topman nog in leven? Ⓒ afp

Dat de beelden zaterdag online verschenen lijkt geen toeval. Het is twintig jaar geleden dat terroristen van Al-Qaeda met gekaapte vliegtuigen aanslagen pleegden op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat passagiers doorhadden wat er gaande was en in opstand kwamen.

Al-Zawahiri is sinds 2011 de leider van Al-Qaeda. Toen werd Osama Bin Laden gedood door Amerikaanse commandotroepen.