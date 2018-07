Al ruim een jaar tobt JOKE ALBERTS met een zeer pijnlijke knie. Zij staat al maanden op de wachtlijst voor een operatie, maar nu zij aan de beurt is, heeft Joke de ingreep moeten uitstellen. ‘KOOS heeft een peesontsteking aan zijn schouder. Hij is afhankelijk van mij, want als ik er niet ben, dan kan hij niets...’

