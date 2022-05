Brusselse politie stopt verboden wandeling Wilders

Verslaggever Alexander Bakker is aanwezig in Brussel, volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Beide politici willen de ’islamisering’ van Brusselse wijken bekijken. Meerdere burgemeesters hebben het duo preventief de toegang ontzegd.

Aanvankelijk zouden de twee uiterst rechtse politici naar het beruchte stadsdeel Molenbeek gaan, maar de linkse burgemeester besloot op het laatste moment om een wandeling te verbieden. Volgens Vlaamse media uit vrees voor onrust. Activisten die tegen de komst van Wilders wilden protesteren zijn door de politie meegenomen. Ze worden gefouilleerd en moeten zich legitimeren.

PVV-leider Geert Wilders reageert tijdens een persconferentie in het Vlaams Parlement woedend: „Molenbeek is een kalifaat, een islamitische exclave geworden en een no go-zone voor parlementariërs zoals ik.”

Gastheer Dewinter noemt het een schande: „Wilders is blijkbaar persona non grata in deze stad. Burgemeesters gedragen zich als kleine imams die een fatwa afkondigen.” Volgens de Vlaamse politicus heeft ook de burgemeester van Sint-Joost een wandeling verboden via de politieverordening. Toch gaan de twee politici een wandeling maken.

Wilders en Dewinter gaan te voet terug naar het Vlaamse Parlement.

De gemeente Molenbeek is niet bereikbaar voor commentaar. Vlaams Belang gaat het besluit van de burgemeester aanvechten bij de Raad van State. Vijf jaar geleden wilde het duo ook al op ’islamsafari’ in de wijk die wereldberoemd werd als schuilplaats van terreurverdachten van islamitische aanslagen in Parijs en Brussel. Ook toen werd een wandeling verboden. De rechter gaf de twee politici uiteindelijk gelijk, maar door de coronacrisis kwam het niet eerder van een bezoek.