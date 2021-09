Chaos bij opening nieuwe Tweede Kamer: Kamerleden in de file, defecte poortjes en coronaprotest

Door een defect aan de toegangspoortjes in het gebouw, moesten ook politieagenten, die als versterking waren opgeroepen bij de demonstratie, wachten tot ze naar buiten konden. Tot overmaat van ramp heeft de gemeente Den Haag uitgerekend deze week uitgekozen om de stoep open te graven voor de vervanging van een elektriciteitskabel.

Het lijkt handig, vertelt een veiligheidsmedewerker van de Kamer; de stoep is door de graafwerkzaamheden afgescheiden met hekken, waardoor de demonstranten op afstand kunnen worden gehouden. Toch wordt door de marechaussee ook met een bezorgd oog gekeken naar de opgestapelde stoeptegels voor de Kamer. De file voor de parkeergarages, ook zónder demonstraties al problematisch, leidde aan de Bezuidenhoutseweg tot verkeersopstoppingen, helemaal nadat de garage op last van de politie werd gesloten.

Officiële opening

Het tijdelijke Tweede Kamergebouw, het oude ministerie van Buitenlandse Zaken, is deze dinsdag officieel geopend. Parlement en personeel werken hier minstens de komende 5,5 jaar, totdat het Binnenhof is verbouwd.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak bij haar openingstoespraak de hoop uit dat het nieuwe gebouw ook nieuwe werkwijzen doet ontstaan die leiden tot meer ’transparantie’ en ’dualisme’. Het gebouw zelf vindt ze ’spannend, nieuw en fris, maar anders dan het Binnenhof’.

Daar denken veel Kamerleden anders over. Er klinken onder de gebruikers nogal wat klachten over de betonnen karakter van het gebouw. Misschien heeft dat wel z’n functie, grapt SGP-leider Kees van der Staaij tijdens zijn toespraak als langstzittende Kamerlid. „Anders hebben de Kamerleden het hier te goed naar hun zin en willen ze niet meer terug naar het Binnenhof.”

De klachten gaan niet alleen over het ’bunkerachtige’ voorkomen van het gebouw. In het nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer is amper nagedacht over demonstraties. Sterker nog: voor het nieuwe gebouw mag niet worden gedemonstreerd, aan de ene kant omdat dit het verkeer belemmert, Op de grasstrook mogen maximaal 200 mensen staan. Aan de andere zijde, van het station, zijn demonstraties helemaal verboden omdat de gemeente Den Haag het tot veiligheidsrisicogebied heeft verklaard. „Hulpdiensten kunnen bij ongeregeldheden of calamiteiten niet optreden”, zo staat te lezen in het demonstratiebeleid van de gemeente.

„Het is een grondrecht om te demonstreren”, zegt Kamerlid Wybren van Haga. „Maar buiten dat moet er laagdrempelig contact mogelijk zijn met volksvertegenwoordigers, ook bij het nieuwe gebouw.”

Alleen aan de zijkant van het gebouw mogen maximaal 30 demonstranten staan. Lobbyist Oliver van Loo vindt het opmerkelijk dat ondanks een budget van 718 miljoen euro geen plek is ingeruimd voor demonstraties.„Ik vind dit wel een erg minimale invulling van het demonstratierecht. Bergkamp heeft tijdens het reces gezegd: we zien wel hoe het loopt. Nou, dat zien we inderdaad.”

Intussen klinkt ook onvrede ín het gebouw. Gebruikers mogen bijvoorbeeld geen eigen koffie-apparaat of ijskast meer op hun kamer hebben. Een VVD’er zag zijn koelkastje al twee keer weggehaald op last van de gebouwbeheerder. Waarom ’externe elektronica’ niet mag? „Omdat het gebouw al hoog in z’n stroom zit”, zegt een medewerker. Wat dat betreft is zo’n eerste dag een goeie test, zegt een beveiliger. Of het gebouw de test heeft doorstaan? „Mwah.”