Protest tegen coronamaatregelen op eerste dag parlementair jaar

Binnenland

Demonstratie Harskamp tegen komst Afghanen loopt uit de hand

De demonstratie dinsdagavond in Harskamp tegen de komst van honderden evacués uit Afghanistan is uit de hand gelopen. Volgens lokale Omroep Gelderland zijn ongeveer 250 personen de straat op gegaan om te schreeuwen, vuurwerk af te steken en ook is er een auto in de fik gestoken.