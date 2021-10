Weer meldpunt vuurwerkoverlast: ’Hoor je harde knal, weet je zeker dat het illegaal is’

„We merken dat er veel mensen zijn die zich storen aan de overlast van vuurwerk, met name buiten de toegestane tijden”, zegt voorzitter Rob Snijders. „Met dit meldpunt willen we de omvang van deze overlast maar vooral de oorzaak hiervan in beeld brengen.” Klagers kunnen het vanaf komende week doorgeven op de internetpagina meldpuntvuurwerkoverlast.nl.

’Doel was bereikt’

Van 2011 tot 2018 bestond er ook al een Meldpunt Vuurwerkoverlast. Dat was destijds opgericht op initiatief van GL. Jaarlijks kwamen er tienduizenden klachten binnen. Het meldpunt werd uiteindelijk stopgezet omdat de oprichters concludeerden dat het ’doel bereikt was’. Volgens hen begon het kabinet vuurwerkoverlast eindelijk serieus te nemen, door bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones in te stellen.

De Vuurwerkfederatie vindt echter dat er nog veel werk aan de winkel is, omdat er geen accuraat beeld van de overlast bestaat. „We zien alweer dat meerdere gemeenten een algeheel vuurwerkverbod hebben ingesteld (zoals Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, red.)”, zegt Snijders. „Terwijl dit juist het eerste jaar is waarin knalvuurwerk en vuurpijlen echt verboden zijn. Wacht dat eerst eens af, zouden wij willen zeggen. Met ons meldpunt willen we een eerlijk beeld van de overlast geven. Als bijvoorbeeld zou blijken dat de overlast vooral door illegaal knalvuurwerk komt, heeft een algeheel vuurwerkverbod helemaal geen zin. Dan gaat illegaal vuurwerk juist hoogtij vieren. Of als het anders ligt, horen we dat ook graag.”

Meer maatregelen tegen overlast

De groep pleit dan ook voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast, met name op het gebied van handhaving. „We willen vooral dat het illegale vuurwerk harder aangepakt wordt”, zegt Snijders. „Het is veel makkelijker geworden dan voorheen: hoor je een harde knal dan weet je nu zeker dat het illegaal is.”

Het meldpunt is volgens de organisatie qua opzet anders dan de voormalige versie. Snijders: „Voorheen kon je enkel aangeven dat je overlast had en waar het was. De melders kunnen nu ook extra informatie geven, zoals of ze harde knallen met tussenpozen of juist snel achter elkaar horen, of ze last hebben van rook, of er sprake is van vandalisme en zo ja bij wat: prullenbakken of speeltoestellen bijvoorbeeld. Ook geeft de website informatie over de verschillen tussen legaal en illegaal vuurwerk en worden er tips gegeven hoe je veilig vuurwerk kunt afsteken.” Het meldpunt opent op 1 november. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2022 bekend gemaakt.