Celstraffen in plaats van doodstraf voor moord op Jamel Khashoggi

De vijf krijgen nu een celstraf van twintig jaar opgelegd. Drie anderen moeten tussen de zeven en tien jaar achter de tralies, meldt het Saudische persbureau SPA op basis van informatie van de gerechtelijke autoriteiten. De uitspraak van maandag is definitief. Er zijn geen namen bekendgemaakt.

In mei liet de zoon van Khashoggi weten dat de familie van de journalist de moordenaars vergeeft. Volgens waarnemers heeft dat pardon bijgedragen aan het intrekken van de doodsvonnissen.

Nooit gevonden

Khashoggi werd in oktober 2018 gedood op het Saudische consulaat toen hij daar kwam om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saudi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden. Het lichaam is nooit gevonden.

In Turkije loopt ook een rechtszaak tegen twintig Saudische verdachten voor de moord die wereldwijd voor ophef zorgde. Dat proces vindt bij verstek plaats, omdat de verdachten niet aanwezig zijn. De hoofdverdachten zijn het vroegere hoofd van de Saudische inlichtingendienst Ahmed al-Asiri en de vroegere adviseur van het koningshuis Saud al-Qahtani. Zij werden vorig jaar in Saudi-Arabië vrijgesproken.

Riyad heeft altijd beweerd dat de moordenaars zelfstandig te werk zijn gegaan. Maar zowel de Amerikaanse inlichtingendienst CIA als de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies Agnès Callamard stelt dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman mogelijk persoonlijk verantwoordelijk is voor de moord.