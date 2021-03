Waarschuwing aan adres Biden: provoceer Noord-Korea niet

De nieuwe leiding van de Verenigde Staten moet niet meteen bij haar eerste stap onrust stoken als zij vrede wil, citeert het staatspersbureau KCNA de zus van de leider van Noord-Korea, Kim Yo-jong.

De verklaring komt kort na de mededeling van Washington dat Pyongyang tot nu toe niet is ingegaan op het verzoek van de Verenigde Staten om een dialoog aan te gaan. „Ons doel is om het risico op escalatie te verkleinen. Maar tot op heden hebben we geen reactie ontvangen”, zei een woordvoerder van het Witte Huis. President Biden had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens zijn verkiezingscampagne een „misdadiger” genoemd. Hij zei dat hij hem alleen zou ontmoeten als die ermee instemde zijn nucleaire arsenaal af te bouwen.

Toenadering Trump

Onder de vorige president leek de relatie tussen de twee gezworen vijanden aanvankelijk wat te ontspannen, zelfs na de ’Little Rocket Man’-tweet van Trump, maar de verhoudingen verkilden geleidelijk weer.

Het tot de tanden bewapende Noord-Korea beëindigde de weg van de diplomatie met Trump, hoewel de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un drie spraakmakende topbijeenkomsten hielden. Maar Trump weigerde sancties op te heffen zolang Kim niets deed om zijn nucleaire wapens te ontmantelen.

Er heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden in het Witte Huis nu Joe Biden aan de macht is, zegt buitenlandredacteur Frank van Vliet in de Amerikapodcast ‘Uncle Joe – een blik op de vs’: