Wontonsalade met paksoi, gefrituurde gamba’s en pittige tomatensaus

Toch heb je ze waarschijnlijk wel eens gegeten bij de Chinees. Wontonvellen vormen de buitenste laag van een dumpling. Grotere supermarkten hebben wontonvellen vaak in het vriesvak liggen en anders biedt de toko uitkomst.

Nodig 4 personen:

1 pakje wontonvellen

4 tomaten

halve rode peper

2 eetlepels sushi azijn

2 eetlepels vissaus

1 rode ui

1 teentje knoflook

400 gr paksoi

3 eetlepels pinda’s

2 eetlepels sojasaus

half pakje norivellen

500 gr gamba’s

4 eetlepels broodkruim

1 eiwit

Breng een ruime pan water aan de kook. Draai het vuur laag en leg de wontonvellen in het water. Laat ze 10 minuten zachtjes koken. Snijd de tomaten in stukken. Breng ze samen met de fijngehakte rode peper zonder zaadjes, sushi azijn, vissaus en 1 dl water aan de kook. Laat het 5 minuten zachtjes koken en pureer de saus vervolgens met de staafmixer glad. Verhit een pan met een beetje olie. Fruit de gesnipperde ui en knoflook en voeg de in stukken gesneden stelen van de paksoi toe. Laat de groente twee minuten garen en voeg dan de pinda’s en sojasaus toe. Breng aan de kook en voeg het groen van de paksoi toe.

Bedek de norivellen met gegaarde wontonvellen en snijd het geheel in reepjes. Verwarm een frituur tot 180 graden. Klop het eiwit los, haal de gamba’s er door en vervolgens door het broodkruim en frituur ze krokant. Breng de gamba’s op smaak met een beetje zout.

Maak midden op elk bord een hoopje van het paksoimengsel en wontonreepjes. Leg er een paar gamba’s op en schep de tomatensaus om het geheel.