EMA: leeftijd geen risicofactor voor bijwerkingen AstraZeneca

Triest dieptepunt: 10.000e coronapatiënt op Nederlandse ic

De 10.000e coronapatiënt is dinsdag 30 maart opgenomen op een Nederlandse intensive care. Van deze 10.000 ic-patiënten zijn er 2732 overleden. De gemiddelde leeftijd is in dit jaar 63 geweest en het gemiddeld aantal Covid-opnames per dag is momenteel 55.