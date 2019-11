Lifestyle influencers zweren bij deze bizarre nieuwe trend

Ⓒ Hollandse Hoogte & Instagram @ra_of_earth, @metaphysicalmeagan

Het leven is zo mooi als de zon schijnt, daar zijn ook de volgende wellness influencers van overtuigd. In een wel heel bijzondere houding laden de lifestylegoeroes zichzelf op. „Slechts 30 seconde met je kont in de zon, en je ontvangt meer energie dan wanneer je de hele dag buiten met kleding aan rondloopt”, claimt ’Ra of Earth’ tegenover zijn ruim 23.000 volgers op Instagram.