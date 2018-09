Dief loopt weg met emmer vol goud

Ⓒ YouTube

New York - Gelegenheid maakt de dief. Dat gezegde is weer eens bewezen in New York. Op een videofilmpje dat in bezit kwam van de lokale zender NBC 4 is te zien hoe een lichtvoetige bandiet op klaarlichte dag uit een gepantserde wagen een emmer weghaalt. Naar later bekend werd, zat daar voor ongeveer anderhalf miljoen euro aan plaatjes goud in.