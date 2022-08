Catshuisberaad heeft geen besluiten opgeleverd: ’Last van crisisinflatie’

„We hebben gesproken over de vraagstukken die de komende weken op tafel liggen”, aldus Rutte. Toch spreekt de minister-president zelf niet over drie crises. „We hebben een beetje last van crisisinflatie”, meent hij. Rutte spreekt zelf over ’belangrijke onderwerpen’. Volgens de premier was het donderdag vooral ’even kijken’ wat voor welke partijen belangrijk was ’zonder verschillen te zien of juist te overbruggen’. Rutte: „Dat moet de komende weken allemaal gaan gebeuren. Die gesprekken zullen vooral gaan over de begroting.”

Volgens de VVD-premier zijn de gesprekken over de koopkracht en de begroting ’echt een coalitiezaak’. „Daar zullen we elkaar de komende weken wel vaker over spreken. Stikstof en asiel zijn ook belangrijke onderwerpen, maar vooral kabinetszaken.” Het kabinet verwacht vrijdag cijfers te krijgen van het Centraal Planbureau over de koopkracht. Die ramingen zijn een belangrijk startpunt voor de begrotingsonderhandelingen richting Prinsjesdag. Rutte wilde niet vooruitlopen op eventuele koopkrachtreparaties. „We gaan de cijfers eerst analyseren”, aldus de premier.