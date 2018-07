Man van 95 moet voorkomen wegens seksueel misbruik

Dit heeft de Italiaanse krant Corriere della Sera vrijdag gemeld. De man was in het huis gaan wonen van zijn neef en diens vrouw en dochter. Eerst probeerde hij het vertrouwen van het meisje te winnen met snoep. Dan keek hij samen met haar naar harde porno en vroeg hij haar na te doen wat zij net in de film had gezien.

De feiten kwamen aan het licht toen het meisje huilend naar haar moeder stapte.