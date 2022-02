Docent (47) Fries gymnasium vergreep zich op schoolreis aan leerlinge: jaar cel, beroepsverbod

De verdachte (47) had verklaard dat hij wel seks met het meisje had gehad, maar dat dat gebeurd was toen ze meerderjarig en van school af was. De rechtbank acht juist bewezen dat de man herhaaldelijk seks met haar had in 2018 en 2019, terwijl ze nog op school zat - tijdens een schoolreis bijvoorbeeld - en minderjarig was.

Steunbewijs daarvoor vindt de rechtbank onder meer in het mail- en appverkeer tussen de verdachte en het slachtoffer, meldt de Leeuwarder Courant.

Vertrouwen misbruikt

De rechtbank spreekt van een kwetsbare leerlinge die dacht een luisterend oor bij de leraar gevonden te hebben. De veertiger heeft volgens het vonnis haar vertrouwen misbruikt en inbreuk gemaakt op haar lichamelijke en geestelijke integriteit.

Behalve een beroepsverbod voor vijf jaar heeft de rechtbank ook een contactverbod met het slachtoffer opgelegd en bovendien moet hij zich laten behandelen in een forensische polikliniek. In december 2019 werd de man door de school op non-actief gesteld.

Het vonnis komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden.