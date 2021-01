Postbezorger verstopte drie jaar lang 15.000 brieven in garagebox

Duizenden mensen in Brunssum hebben in 2018 niet alle post ontvangen die voor hen was bedoeld. Dat heeft PostNL vorige maand ontdekt. Het postbedrijf kreeg in december een telefoontje van de verhuurder van een garagebox. De eigenaar had die garagebox geopend, omdat de huurder al maanden niet had betaald. In de garagebox trof hij een grote stapel ongeopende post aan.

Volgens een woordvoerder van PostNL gaat het om circa 15.000 poststukken uit 2018, allemaal bestemd voor adressen in Brunssum. Daaronder veel gevoelige post, zoals 1.100 belastingaanslagen. De box werd gehuurd door een man die in 2018 als postbezorger voor Sandd werkte, maar later werd ontslagen na verschillende klachten.

Excuusbrief

PostNL, sinds vorig jaar eigenaar van Sandd, heeft de post uit de garagebox opgehaald. Belangrijke post is deze week alsnog bij de geadresseerden bezorgd met een excuusbriefje erbij. „We kunnen ons voorstellen dat dit ontzettend vervelend is voor de geadresseerden,” zegt een woordvoerder van PostNL. Tegen de oud-Sandd-medewerker is aangifte gedaan bij de politie. Wat zijn motief was om de post te verzamelen in plaats van te bezorgen, kon de woordvoerder niet zeggen.